"إنتل" تكشف النقاب عن أسرع معالج لحواسيب مكتبية في العالم

ويختلف هذا المعالج عن معالج "كور آي 9" السابق؛ في أنه تم تصميمه ببنية تعزز القوة الأساسية له لـ150 واط؛ مما يجعل سرعته تصل إلى 5.5 جيجاهرتز، وليس 5.2 جيجاهرت في الإصدار السابق، الذي كان يعمل بقوة أساسية 125 واط.