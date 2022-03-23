"إنستجرام" تتيح تقنية للتعرف على العلامات التجارية في تلك الدولة

وأوضحت إنستجرام في تقرير أورده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جميع مستخدمي إنستجرام في الولايات المتحدة، سيمكنهم وضع منتجات العلامات التجارية في منشوراتهم، وهو ما كان متاحًا في السابق لمنشئي المحتوى أو حسابات الأعمال.