"إنستجرام" تتيح تقنية للتعرف على العلامات التجارية في تلك الدولة

أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام"، عن بدء طرحها تقنية جديدة للتعرف على العلامات التجارية، في إحدى الدول.
وأوضحت إنستجرام في تقرير أورده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جميع مستخدمي إنستجرام في الولايات المتحدة، سيمكنهم وضع منتجات العلامات التجارية في منشوراتهم، وهو ما كان متاحًا في السابق لمنشئي المحتوى أو حسابات الأعمال.
ووعدت إنستجرام بأنها ستطرح تلك الميزة لكافة مستخدميها في كل دول العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتي تلك الخطوة ضمن مساعي "إنستجرام" لتعزيز عمليات بيع المنتجات عبر التطبيق الخاص بها، وستتيح تلك التقنية التعرف بسهولة على المنتجات المعروضة من صور ومنشورات فيديو.