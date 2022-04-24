"إنستجرام" تختبر أداة جديدة تسمح بإعداد "رييلز" باستخدام تنسيقات من منشورات أخرى

كشفت شركة "ميتا" الأمريكية، عن اختبارها أداة جديدة تسمح بإمكانية إعداد "رييلز" (تلك التقنية الخاصة بالفيديوهات القصيرة الأشبه بتيك توك)، باستخدام تنسيقات من منشورات أخرى.
وأوضح موقع "بزنس إنسايدر" أن التقنية الجديدة التي ستطلقها إنستجرام يطلق عليها "القوالب"، التي تسمح للمستخدمين بإنشاء "رييلز" باستخدام التنسيقات من مقاطع فيديو أخرى على النظام الأساسي.
تشبه هذه الميزة إلى حد كبير أداة القوالب الموجودة في التطبيق المنافس "تيك توك، التي تسمح لمنشئي المحتوى بإسقاط المحتوى الخاص بهم في تسلسل معد مسبقاً.
وسيجنب هذا المستخدمين من الاستعانة بتطبيقات قوالب طرف ثالث مثل "كانفا".
وقال المتحدث باسم "ميتا": "نعمل دائماً على طرق جديدة لجعل إنشاء رييلز أمراً سهلاً، ونختبر قدرتك على إنشاء ملف باستخدام قالب موجود من بكرة أخرى، وسنوفر هذه الميزة حالياً لمجموعة صغيرة من المستخدمين".