"إنستجرام" تختبر تقنية موجودة في "فيسبوك" ومختلف مواقع التواصل منذ سنوات

على غرار التغريدات المثبتة على "تويتر" أو مقاطع الفيديو المثبتة على "تيك توك"، فإن تسليط الضوء على منشورات "إنستجرام" الفردية في الجزء العلوي من الملف الشخصي سيسمح لمنشئي المحتوى بلفت الانتباه إلى المحتوى دون مطالبة المتابعين بالتمرير لأسفل خلال المشاركات السابقة للبحث عنها.