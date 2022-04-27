"إنستجرام" تختبر تقنية موجودة في "فيسبوك" ومختلف مواقع التواصل منذ سنوات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل المصور "إنستجرام" بدأت في اختبار تقنية جديدة، موجودة في مواقع التواصل الأخرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" منذ سنوات سابقة.
وأوضع موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تقنية تثبيت منشورات بعينها على الصفحة الشخصية للمستخدم.
وتتيح الميزة، التي لا تتوفر حاليًا إلا للبعض كجزء من الاختبار، للمستخدمين إبراز مشاركات محددة في الجزء العلوي من شبكة ملفاتهم الشخصية.
على غرار التغريدات المثبتة على "تويتر" أو مقاطع الفيديو المثبتة على "تيك توك"، فإن تسليط الضوء على منشورات "إنستجرام" الفردية في الجزء العلوي من الملف الشخصي سيسمح لمنشئي المحتوى بلفت الانتباه إلى المحتوى دون مطالبة المتابعين بالتمرير لأسفل خلال المشاركات السابقة للبحث عنها.