"إنستجرام" تدشن رسميًا خدمة ستسهل على مستخدميها التعرف على المنتجات التجارية

أعلنت منصة التراسل المصور، أنها بدأت رسميًا في تدشين خدمة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تختبرها منذ فترة، تسهل على مستخدميها التعرف عل المنتجات التجارية.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مستخدمي إنستجرام في الولايات المتحدة، سيمكنهم حاليًا التعرف على الحسابات العامة والحسابات المرتبطة بالمنتجات التجارية على الخط الزمني والخلاصة الخاصة بهم.
كان هذا الخيار مطروحًا للاختبار فترة طويلة، وكان مقصورًا على العلاقات التجارية وبعض المبدعين، ولكن المنصة منحت ذلك الخيار لكافة مستخدميها الراغبين في تقديم خدمات.
ويمكن للمؤثرين الناشئين، على سبيل المثال، مساعدة جمهورهم على شراء الأشياء التي يتباهون بها في مشاركاتهم.
وقالت منصة "إنستجرام" سابقًا، إن الفكرة من وراء هذه الميزة هي مساعدة الأشخاص على "دعم أعمالهم الصغيرة المفضلة".