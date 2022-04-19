"إنستجرام" تدشن رسميًا خدمة ستسهل على مستخدميها التعرف على المنتجات التجارية

كان هذا الخيار مطروحًا للاختبار فترة طويلة، وكان مقصورًا على العلاقات التجارية وبعض المبدعين، ولكن المنصة منحت ذلك الخيار لكافة مستخدميها الراغبين في تقديم خدمات.