تقنية
"إنستجرام" تسمح بتقنية استثنائية لمقدمي خدمات البث المباشر
أعلنت منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام"، عن أنها ستسمح بتقنية استثنائية لمقدمي خدمات البث المباشر.
وأوضحت إنستجرام في بيان رسمي، أنها ستسمح أخيرًا لمنشئي البث المباشر، بإضافة مشرفين، للإبلاغ عن التعليقات أو إيقاف التعليقات لمشاهد مُعَين.
ولفتت المنصة إلى أنه يمكن من الآن للمبدعين، تعيين وسيط يشرف على خدمات البث المباشر الخاصة بهم، من خلال النقر على النقاط الثلاث في شريط التعليقات أثناء البث المباشر.
ويمكن اختيار الوسيط أو المشرف من قائمة الحسابات المقترحة، أو استخدام شريط البحث للعثور على حساب شخص معين.
ويمكن أن يساهم هذا الإجراء من إنستجرام في جذب المزيد من المبدعين؛ لتقديم خدمات البث المباشر، وتعزيز منافستها لباقي التطبيقات الأخرى مثل "يوتيوب" و"تويتش".