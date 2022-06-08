"إنستجرام" تطرح ميزة "التثبيت" لكل مستخدميها بعد اختبارها نحو شهرين

أعلنت منصة التواصل المصور "إنستجرام" طرحها ميزة "التثبيت" لكل مستخدميها، بعد البدء باختبارها منذ أبريل الماضي.
وأوضح آدم موسيري، رئيس إنستجرام، أن تلك الميزة الجديدة، يمكن من خلالها تثبيت أي منشورات سواء صور أو رييلز (مقاطع فيديو قصيرة)، بحيث تظهر في أعلى صفحتك عند محاولة أي شخص تصفح صورك أو منشوراتك الجديدة.
وسيجد كافة المستخدمين زراً جديداً للتثبيت عند النقر على أيقونة "النقاط الثلاث" على أي منشور.
ويتزامن إصدار تثبيت الشبكة مع إضافة إنستجرام وفيسبوك، ميزات جديدة إلى خدمة رييلز، حيث بات من الممكن الآن إضافة ملصقات تفاعلية إلى مقاطع الفيديو واستيراد الصوت الخاص بها، وزيادة الحد الأقصى لطول الفيديو إلى 90 ثانية.
وعن تلك المزايا، قال آدم موسيري، إنها ستسهل على منشئي المحتوى التفاعل ومشاركة أعمالهم مع المعجبين.
وأضاف، أن الشركة تبحث في مزيدٍ من الطرق لمنح المستخدمين التحكم في صفحات ملفاتهم الشخصية.