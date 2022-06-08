"إنستجرام" تطرح ميزة "التثبيت" لكل مستخدميها بعد اختبارها نحو شهرين

وأوضح آدم موسيري، رئيس إنستجرام، أن تلك الميزة الجديدة، يمكن من خلالها تثبيت أي منشورات سواء صور أو رييلز (مقاطع فيديو قصيرة)، بحيث تظهر في أعلى صفحتك عند محاولة أي شخص تصفح صورك أو منشوراتك الجديدة.

وسيجد كافة المستخدمين زراً جديداً للتثبيت عند النقر على أيقونة "النقاط الثلاث" على أي منشور.