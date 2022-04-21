"إنستجرام" تُعَدّل خوارزمياتها لتجعل "هذا المحتوى" هو الأكثر مشاهدة

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن إطلاق منصة التراسل المصور "إنستجرام"، أحدثَ تعديل في خوارزميتها الخاصة؛ بحيث تجعل نوعية من المحتوى أكثر مشاهدة من غيرها.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تعديل خوارزميات "إنستجرام"؛ سيسمح بإظهار "المحتوى الأصلي" بصورة أكبر من المحتوى المجهز لمنصات تواصل اجتماعي أخرى مختلفة.
وقال رئيس إنستجرام آدم موسيري: "هذا التغيير يتماشى مع هدف ميتا الأوسع المتمثل في تمكين منشئي المحتوى من استخدام خدمات إنستجرام كافة وتحقيق أكبر فائدة منها، لذلك نحن سنهتم بهذا المحتوى الأصلي بصورة أكبر بكثير من ذلك المحتوى المعاد نشره من وسائل أو مواقع أخرى".
وأوضح أن إنستجرام تسعى بالفعل لإعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي، قائلًا إن الشركة تبذل قصارى جهدها "للتنبؤ" بما إذا كانت صورة معينة أو مقطع فيديو أصلية بالفعل؛ لكنهم "لا يستطيعون التأكد من ذلك".
وتأتي هذه الخطوة في محاولة من "إنستجرام" لمنافسة تطبيقات أخرى مثل "تيك توك" خاصة فيما يتعلق بمقاطع الفيديو القصيرة.