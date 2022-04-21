"إنستجرام" تُعَدّل خوارزمياتها لتجعل "هذا المحتوى" هو الأكثر مشاهدة

وقال رئيس إنستجرام آدم موسيري: "هذا التغيير يتماشى مع هدف ميتا الأوسع المتمثل في تمكين منشئي المحتوى من استخدام خدمات إنستجرام كافة وتحقيق أكبر فائدة منها، لذلك نحن سنهتم بهذا المحتوى الأصلي بصورة أكبر بكثير من ذلك المحتوى المعاد نشره من وسائل أو مواقع أخرى".