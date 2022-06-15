تقنية
إنستجرام يتحرك بعد ظهور مشكلة مزعجة في تقنية "القصص"
أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام"، عن تحركها بعد ظهور مشكلة مزعجة في خدمة "القصص" (ستوريز) الخاصة بها.
وأوضحت إنستجرام في بيان رسمي أنها بصدد إطلاق تحديث حول الخطأ التقني الذي يظهر بتكرار "القصص" بدلًا من إظهار باقي القصص.
وقالت المتحدثة باسم "ميتا"، كريستين باي، في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول لقصص إنستجرام، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن الإزعاج".
وأفاد التقرير بأن المشكلة تتمثل في أن خوارزميات إنستجرام لا تتذكر المكان الذي توقفت عنده عند مشاهدة قصص شخص ما.
ولفت التقرير إلى أن عدد المستخدمين المتأثرين بهذا الخطأ التقني، غير معروف حاليًا.