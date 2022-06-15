إنستجرام يتحرك بعد ظهور مشكلة مزعجة في تقنية "القصص"

وقالت المتحدثة باسم "ميتا"، كريستين باي، في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول لقصص إنستجرام، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن الإزعاج".