"إنستجرام" يعيد تقنية طالَب بها الكثير من المستخدمين ولا توجد طريقة لتغييرها

ولفتت شركة "ميتا" في بيانها إلى أنه عند اختيار "التصفح المفضل"، سيمكنك إضافة 50 حسابًا كمفضلات لك، وهو ما سيمكنك من رؤية منشوراتهم في المقدمة، ويمكنك بعد ذلك إضافة أو إزالة أشخاص من تلك القائمة المفضلة لك.