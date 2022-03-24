تقنية
"إنستجرام" يعيد تقنية طالَب بها الكثير من المستخدمين ولا توجد طريقة لتغييرها
أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام" عن إعادة تقنية طالب عدد كبير من المستخدمين بإعادتها، ولكن الأزمة أنه عند تفعيلها لن يكون هناك طريقة لتغييرها مرة أخرى.
وطالب عدد كبير من مستخدمي "إنستجرام" بالتخلص من الخوارزميات التي لا تجعلهم يتصفحوا حساباتهم عبر التسلسل الزمني.
ولذلك أطلقت "إنستجرام"، بحسب بيان رسمي، إصدارًا جديدًا يتيح للمستخدمين خيارين رئيسيين، وهما التصفح على حسب التسلسل الزمني أو التسلسل على حسب القائمة المفضلة لديك.
ولكن الأزمة أنك بمجرد تفعيل أحد الخيارين، لن تتمكن من تغييره مرة أخرى أبدًا.
ولفتت شركة "ميتا" في بيانها إلى أنه عند اختيار "التصفح المفضل"، سيمكنك إضافة 50 حسابًا كمفضلات لك، وهو ما سيمكنك من رؤية منشوراتهم في المقدمة، ويمكنك بعد ذلك إضافة أو إزالة أشخاص من تلك القائمة المفضلة لك.