إيلون ماسك يثير الجدل مجدداً بقرار مفاجئ حول "تويتر"

وأشار أغراوال، إلى أن "ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا.. تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسمياً يوم 9 أبريل، لكن إيلون أعلن في اليوم نفسه أنه لن ينضم إلى المجلس".