اتفاقية لـ"جوجل" تفتح الباب أمام دفع اشتراكاتك من داخل التطبيقات مباشرة

ولفتت جوجل إلى أنها ستتجه حاليًا نحو مطالبة جميع مطوري التطبيقات على نظام تشغيل "أندرويد" بمعالجة نظم المدفوعات الرقمية الخاصة بهم، بحيث تتوافق مع سياساتها الجديدة، ومنحتهم مهلة حتى الأول من يونيو المقبل، فاتحة الباب أمام اتفاقات جديدة مع شركات أخرى منافسة.