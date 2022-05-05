استحواذٌ تُبرمه جوجل يُعزز من إمكانية إطلاقها سماعات واقع افتراضي أفضل وأرخص

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن استحواذها على شركة "راكسيوم" الناشئة؛ مما يمكن أن يعزز إطلاقها سماعات واقع افتراضي أفضل وأرخص.
وأوضح ريك أوسترلوه، رئيس قسم الأجهزة في جوجل، أنها استحوذت على الشركة الناشئة التي يبلغ عمرها 5 سنوات ومتخصصة في تقنيات شاشات العرض الصيرة "مايكروليد" لبناء جيل جديد من سماعات الواقع المعزز والافتراضي والمختلط.
ويسير هذا ضمن خطط جوجل لتعزيز نشاطاتها في مجال سماعات الواقع الافتراضي، بعدما استحوذت سابقًا على شركة "نورث" لصناعة النظارات، وتوظيفها مهندسين ومبرمجين يعملون لتعزيز أنظمة تشغيلها للواقع المعزز.
وتعمل "راكسيوم" على تصنيع شاشات صغيرة متكاملة من السيليكون بأسعار منخفضة لشركات عديدة مثل "أوبو" و"أبل".