استحواذٌ تُبرمه جوجل يُعزز من إمكانية إطلاقها سماعات واقع افتراضي أفضل وأرخص

وأوضح ريك أوسترلوه، رئيس قسم الأجهزة في جوجل، أنها استحوذت على الشركة الناشئة التي يبلغ عمرها 5 سنوات ومتخصصة في تقنيات شاشات العرض الصيرة "مايكروليد" لبناء جيل جديد من سماعات الواقع المعزز والافتراضي والمختلط.