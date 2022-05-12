"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم"

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بخصوص تحديثٍ أصدرته "جوجل"؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.