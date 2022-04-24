الاتحاد الأوروبي يحاصر مواقع التواصل بـ"قانون الخدمات الرقمية"

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن اتفاقية اليوم بشأن قانون الخدمات الرقمية، تاريخية، من حيث السرعة والجوهر، وستضمن بقاء بيئة الإنترنت مساحةً آمنة، وحماية حرية التعبير وفرص الأعمال الرقمية. إنه يعطي تأثيرًا عمليًّا لمبدأ أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال؛ يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت".