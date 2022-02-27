البطاقات المصرفية الروسية لم تعد تعمل على "أبل باي" أو "جوجل بلاي"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن البطاقات المصرفية الروسية، باتت لا تعمل بصورة كاملة على خدمات "أبل باي" أو "جوجل بلاي"؛ متأثرة بالعقوبات الغربية الموقعة على المؤسسات المالية الروسية، بعد غزوها الأراضي الأوكرانية.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان أورده موقع "بزنس إنسايدر": إن بطاقات الخصم والائتمان الروسية باتت لا تعمل خارج البلاد، ونصحت عملاءها بضرورة إيجاد طرق بديلة لذلك.

وقال البنك المركزي الروسي: إنه يطمئن عملاءه إلى أنه يمكنهم استخدام بطاقاتهم لإجراء المدفوعات دون التلامس داخل البلاد؛ ولكن لا يمكنهم استخدامها خارج البلاد أو لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت؛ بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.