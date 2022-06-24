"التصفح الآمن المحسّن" ميزة جديد من "جوجل" لمستخدمي نظام iOS

أعلنت Google عن عدد قليل من الميزات الجديدة القادمة إلى أحدث إصدار من Chrome على iOS، فمن بين الإضافات الرئيسية ذكرت أنها ستقدّم ميزة التصفّح الآمن المحسن إلى نظام iOS، مما يعني أن مستخدمي iPhone وiPad سيحصلون على حماية مطورة من التصيد الاحتيالي، ومن تهديدات البرامج الضارة، كذلك تتضمّن التحديثات الأخرى تغييرات واجهة المستخدم، والقدرة على تعيين مدير كلمات مرور Google كموفر للملء التلقائي، ونموذج تعريف لغة محدث والمزيد.
ويأتي ذلك كجزء من تحديث أوسع لمتصفح الويب Chrome، حيث كانت بعض هذه التغييرات متاحة على إصدارات Android وعلى إصدار سطح المكتب من Chrome لأشهر أو حتى سنوات، ولكنها الآن تأتي إلى نظام iOS.
وبمجرد تحديث تطبيق Chrome، يمكن للمستخدمين تمكين التصفح الأمن المحسن على أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم عبر Chrome > المزيد > الإعدادات > التصفح الآمن المحسن.
ويعمل آخر تحديث أمني من Google على تحسين دقة المتصفح في تقييم التهديدات على Chrome لنظام iOS، فمع تشغيل ميزة "التصفح الأمن المحسّن"، سيكتشف متصفح الويب المستخدمين ويخطرهم بشأن صفحات الويب الضارة عن طريق إرسال معلومات عنها إلى التصفح الأمن من Google لفحصها، حيث سيقوم Chrome أيضًا بإخطار مستخدمي iPhone وiPad إذا تم اختراق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم بسبب اختراق بيانات طرف ثالث.
وجلبت ميزة التصفح الآمن المحسّن من Google عددًا من التحديثات الأمنية منذ إطلاقها مع Chrome 83، حيث عطلت الميزة الكثير من ملحقات Chrome الضارة بنسبة 81٪، وحذرت المستخدمين من الملفات التي تم تنزيلها والتي تحتوي على بيانات مشبوهة أو محفوفة بالمخاطر.
وستتوفر المزيد من الميزات أيضًا، بما في ذلك استخدام ميزة الملء التلقائي لبرنامج Google Password Manager المضمنة والتي ستنشئ كلمات مرورك وتخزنها وتعبئها على أي موقع ويب، وسيحتاج المستخدمون إلى إعداد هذا على أجهزة iPhone و iPad الخاصة بهم في إعدادات الجهاز.
ومن المثير للاهتمام أن Google تعمل أيضًا على تسهيل بدء بحث جديد والبحث عن محتوى جديد على تطبيق Chrome لنظام iOS، ستتوفر علامات التبويب الأخيرة في قالب جديد أسفل شريط البحث إذا أراد المستخدمون العودة إلى نشاطهم السابق، وما يجعله مثيرًا للاهتمام هو أنه سيصل إلى iOS أولاً وأندرويد لاحقًا.
أيضاً سيجلب تطبيق "Chrome" على نظام iOS نموذجًا محدثًا لتعريف اللغة لمعرفة لغة الصفحة التي تزورها بدقة، وما إذا كانت بحاجة هذه الصفحة إلى الترجمة أو لا، بالإضافة إلى ذلك، ستطرح Google إجراءات Chrome على iOS.
يتيح ذلك للمستخدمين كتابة إجراء مثل "محو بيانات التصفح" أو "فتح علامة تبويب التصفح المتخفي"، في شريط العناوين لتنفيذ إجراء ما بسهولة.
الجدير بالذكر أن Google تواصل دفعها نحو أمان أفضل عبر الإنترنت فهي حالياً تقدم عمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور أيضًا، حيث أن شركة Apple تعمل أيضًا على هذه الميزة، من خلال مفاتيح المرور التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي ستساعد في إيقاف هجمات التصيد الاحتيالي إلى الأبد.