"التصفح الآمن المحسّن" ميزة جديد من "جوجل" لمستخدمي نظام iOS

أعلنت Google عن عدد قليل من الميزات الجديدة القادمة إلى أحدث إصدار من Chrome على iOS، فمن بين الإضافات الرئيسية ذكرت أنها ستقدّم ميزة التصفّح الآمن المحسن إلى نظام iOS، مما يعني أن مستخدمي iPhone وiPad سيحصلون على حماية مطورة من التصيد الاحتيالي، ومن تهديدات البرامج الضارة، كذلك تتضمّن التحديثات الأخرى تغييرات واجهة المستخدم، والقدرة على تعيين مدير كلمات مرور Google كموفر للملء التلقائي، ونموذج تعريف لغة محدث والمزيد.