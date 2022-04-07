التفاصيل الكاملة لتحديث "ويندوز 11" وميزاته الثورية الجديدة لأصحاب "العمل المختلط"

تغييرات أخرى

حسّنت "مايكروسوفت" أيضًا من تقنية "تيمز" على نظام تشغيل "ويندوز 11" لحضور مؤتمرات الفيديو، ووفّرت عددًا من الميزات، التي جاء أبرزها بتقنية تسمح لك بتعتيم ما خلفك، وإبقائك في منتصف الإطار، وتقليل ضوضاء الخلفية أيضًا.