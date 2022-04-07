التفاصيل الكاملة لتحديث "ويندوز 11" وميزاته الثورية الجديدة لأصحاب "العمل المختلط"

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، النقاب عن تحديثها الجديد لنظام تشغيل "ويندوز 11"، الذي يأتي بميزات ثورية جديدة خاصة في أنظمة تخزينها السحابية.
وقالت مايكروسوفت: إن تحديثات "ويندوز 11" ومجموعة تطبيقاتها؛ تساعد في تحسين أوضاع "العمل المختلف"؛ مما يسمح للموظفين باستخدام حواسيبهم للوصول بشكل آمن لخدمات الشركات التي يعملون بها سواء في المكتب أو المنزل.
ولذلك أطلقت مايكروسوفت، تقنية "ويندوز 365" للتخزين السحابي، التي تعتبر بمثابة جهاز كمبيوتر افتراضي قائمة على تقنية التخزين السحابي، يمكن إعداده للعمل من المنزل أو من المكتب عن بُعد.
ويوجد الآن عدة طرق للوصول إليه، يمكنك تشغيله كتطبيق أو التعامل معه على أنه سطح مكتب افتراضي؛ حتى إن هناك طريقة لجعل تشغيل الكمبيوتر الشخصي يعمل مباشرة وفق "ويندوز 365"، إذا كنت ستستخدمه على المدى الطويل.
يعتمد "ويندوز 365" بشكل أساسي على التخزين السحابي؛ ولكن أيضًا يعمل دون اتصال بالإنترنت، ويقوم بالاتصال بالإنترنت بمزامنة أي تغييرات قمت بإجرائها.
ويسمح لك النظام الجديد بإكمال عملك من حيث توقفت عنده، سواء كنت في المكتب أو المنزل أو مسافرًا للعمل بالخارج.
تغييرات أخرى
حسّنت "مايكروسوفت" أيضًا من تقنية "تيمز" على نظام تشغيل "ويندوز 11" لحضور مؤتمرات الفيديو، ووفّرت عددًا من الميزات، التي جاء أبرزها بتقنية تسمح لك بتعتيم ما خلفك، وإبقائك في منتصف الإطار، وتقليل ضوضاء الخلفية أيضًا.
كما وفّرت أيضًا في "تيمز" تقنية الاتصال بالعين، لضبط المكان الذي تنظر إليه عيناك، لتكون المحادثة أكثر طبيعية؛ مشيرة إلى أن تلك التقنية ستكون مثالية لتلك الأجهزة التي توجد فيها الكاميرات أسفل الشاشة.
وذكرت مايكروسوفت أيضًا إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير تقنية "لايف كابشن" لمساعدة الصم وضعاف السمع، خلال محادثات الفيديو، أو خلال استخدام ويندوز بشكل عام، وليس تقنية "تيمز" فقط.