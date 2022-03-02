الرئيس الأمريكي يعلن نيته حظر إعلانات "فيسبوك" و"تيك توك" التي تستهدف الأطفال

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نيته حظر كافة الإعلانات التي تستهدف الأطفال سواء على فيسبوك أو تيك توك أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وجاءت تصريحات بايدن في أول خطاب لحالة الاتحاد في الكونجرس الأمريكي، التي قال فيها: "لقد حان الوقت لتعزيز حماية الخصوصية، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال، ومطالبة شركات التكنولوجيا بالتوقف عن جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا".

وللبدء بتنفيذ هذه التغييرات، سيطلب البيت الأبيض على وجه التحديد التمويل لدراسة مسألة سلامة الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخطط بايدن أيضًا لطلب 5 ملايين دولار في ميزانية العام المقبل لبحث تأثير الصحة العقلية لوسائل التواصل الاجتماعي، مع إطلاق "المركز الوطني للتميز في وسائل التواصل الاجتماعي والأمراض العقلية"، والهدف من ذلك هو تطوير إرشادات جديدة حول تأثير استخدام المراهقين لوسائل الإعلام الاجتماعية.

وقال بايدن في خطابه: "كما أوضحت فرانسيس هوغن (الموظفة السابقة لدى فيسبوك التي فضحت إخفاء الشركة تأثيرات المنصة السلبية على الأطفال)، والموجودة هنا معنا الليلة، يجب أن نحاسب منصات وسائل التواصل الاجتماعي على التجربة الوطنية التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح".