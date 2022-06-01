الكشف عن الشركة المصنّعة للجيل الثاني من معالجات "تينسور" في هواتف "بيكسل"

كشفت تقارير من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن الشركة المُصَنّعة للجيل الثاني من معالجات "تينسور" الشهيرة، التي تزود بها جوجل هواتفها "بيكسل".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، هي مَن تصنع الجيل الثاني من معالجات "تينسور" بمعيارية تصل إلى 4 نانومتر.
وستزود جوجل معالجاتها الجديدة بهواتفها المرتقب إطلاقها الخريف المقبل "بيكسل 7".
وستعتمد هذه المعالجات الجديدة على تقنية جديدة يُطلَق عليها "PLP"، وهي تقنية ستعمل على تقليل الحوافّ المهملة في المعالجات؛ لتقليل التكلفة وتحسين الأداء والسرعة، وتقليص مساحة المعالجات لتقليل سُمك الهواتف.
وستعمل التقنية الجديدة في معالجات "تينسور" على تحسين عمر البطارية، وتقليل الانبعاث الحراري منها؛ مما سيزيد كفاءتها وسرعتها.
وتفيد التقارير بأن "سامسونج" تخوض محادثات متقدمة مع جوجل أيضًا؛ لتصنيع معالجاتها الأخرى الخاصة بسيارتها ذاتية القيادة "وايمو".