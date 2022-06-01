الكشف عن الشركة المصنّعة للجيل الثاني من معالجات "تينسور" في هواتف "بيكسل"

وستعتمد هذه المعالجات الجديدة على تقنية جديدة يُطلَق عليها "PLP"، وهي تقنية ستعمل على تقليل الحوافّ المهملة في المعالجات؛ لتقليل التكلفة وتحسين الأداء والسرعة، وتقليص مساحة المعالجات لتقليل سُمك الهواتف.