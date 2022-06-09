المفوضية الأوروبية تطالب واتساب بتقديم ما يثبت توافقًا مع قانون المستهلك

طالبت المفوضية الأوروبية بتطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، تقديم ما يثبت أن تحديث سياسة الخصوصية الذي تم الكشف عنه في يناير يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوليو؛ في قضية أثارتها شكاوى من هيئات المستهلكين عبر أوروبا.