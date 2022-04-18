انتبه لها جيدًا.. 3 علامات تدل على أن كابل "آيفون" قد يشكّل خطرًا

وتنقسم كابلات "آيفون" المزيفة إلى فئتين: المقلد وغير المعتمدة.

ويشار إلى أن المنتج المقلد هو منتج رخيص يتم تزييفه ليبدو وكأنه من صنع شركة "آبل".

أما غير المعتمدة؛ فهي تلك الذي تصنعها شركات خارجية دون موافقة صانع "الآيفون".

وبشكل عام، إذا اشتريت كابلًا رخيصًا من بائع تجزئة مرموق ومعتمد من "آبل"؛ فإن المنتج آمن.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الكابلات المقلدة وغير المعتمدة خطرة، وقد وجّهت إليهم اللوم في مناسبات عديدة بشأن التفجيرات الخطيرة والصعقات الكهربائية المميتة وحرائق المنازل.

ووجد تحقيقٌ أجرته مؤسسة ESF سابقًا، أن ما يصل إلى 98% من كابلات "آبل" المزيفة تُعَرّض المستهلكين للخطر.