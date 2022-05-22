بالخطوات.. كيف تحفظ نسخة احتياطية من صورك ومحادثاتك وملفاتك المهمة على "واتساب" وتمكين ميزة الأمان

- ضع في اعتبارك أنه إذا اخترت النسخ الاحتياطي عبر شبكة بيانات خلوية، فقد تفقد الكثير من البيانات، ومن الأفضل دائمًا إجراء نسخ احتياطي لأي شيء باستخدام "واي فاي" وحفظ بيانات الهاتف المحمول في الأوقات العاجلة.

ميزة الأمان الاحتياطية

يخشى الكثيرون أن نقل النسخ الاحتياطية للمحادثات على "واتساب"؛ يمكن أن يكون بمثابة خرق لخصوصيتهم، وانهيار لتشفير الرسائل، ولكن يمكنك تفعيل ميزة الأمان للنسخ الاحتياطية عن طريق اتباع الخطوات التالية: