بالخطوات.. كيف تحفظ نسخة احتياطية من صورك ومحادثاتك وملفاتك المهمة على "واتساب" وتمكين ميزة الأمان

يخشى الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، من ضياع رسائلهم ومرفقاتهم الهامة من صور ومقاطع فيديو؛ لأنهم لا يدركون طريقة عمل نسخة احتياطية منها عبر خدمة "جوجل درايف".
ويقدم موقع "إنديا توداي" الطريقة المثالية لحفظ رسائلك وصورك ومقاطع الفيديو الهامة الخاصة بك في خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف"، مع تمكين ميزة الأمان وعدم التأثير على خصوصيتك.
نسخة احتياطية
ويمكن إعداد نسخة احتياطية لرسائلك الهامة عبر واتساب عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق واتساب.
- اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط، والتي تظهر في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية.
- اضغط على الإعدادات وتوجه إلى الدردشات، ثم أيقونة نسخ احتياطي للدردشة، ومنها إلى نسخ احتياطي إلى جوجل درايف.
- حدد خيارًا احتياطيًّا بخلاف "أبدًا".
- يمكنك ضبط النسخ الاحتياطي على "يومي أو أسبوعي أو شهري".
- هناك أيضًا خيار لاختيار "فقط" عند النقر على النسخ الاحتياطي.
- لا نوصيك أبدًا باختيار هذا الخيار حيث سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات في كل مرة تتذكر فيها نسخ الدردشات احتياطيًّا؛ الأمر الذي يصبح مزعجًا للغاية.
- من الأفضل دائمًا اختيار الخيار اليومي أو الأسبوعي، بهذه الطريقة، سيتم نسخ محادثاتك احتياطيًّا تلقائيًّا من وقت لآخر ولن تقلق بشأن فقدها.
- حدد حساب جوجل الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة الخاصة بك عليه.
- إذا لم يكن لديك حساب جوجل متصل، فأنت بحاجة إلى النقر فوق "إضافة حساب" عند المطالبة وإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.
- انقر فوق النسخ الاحتياطي لاختيار الشبكة التي تريد استخدامها للنسخ الاحتياطية.
- ضع في اعتبارك أنه إذا اخترت النسخ الاحتياطي عبر شبكة بيانات خلوية، فقد تفقد الكثير من البيانات، ومن الأفضل دائمًا إجراء نسخ احتياطي لأي شيء باستخدام "واي فاي" وحفظ بيانات الهاتف المحمول في الأوقات العاجلة.
ميزة الأمان الاحتياطية
يخشى الكثيرون أن نقل النسخ الاحتياطية للمحادثات على "واتساب"؛ يمكن أن يكون بمثابة خرق لخصوصيتهم، وانهيار لتشفير الرسائل، ولكن يمكنك تفعيل ميزة الأمان للنسخ الاحتياطية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح واتساب.
- اضغط المزيد، ثم اذهب إلى الإعدادات، ومنها إلى الدردشات، ثم النسخ الاحتياطي للدردشة.
- اضغط على خيار النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف.
- اضغط على خيار "تشغيل".
- الآن، أنشئ كلمة مرور أو استخدم مفتاح تشفير مكونًا من 64 رقمًا بدلًا من ذلك، لتتمتع بنسخ احتياطي مؤمن ومشفر بصورة كاملة.