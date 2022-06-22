بالخطوات.. كيف تُغير اسم المستخدم الخاص بك على إنستجرام؟

تضع بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيودًا صارمة على تغيير اسم المستخدم الخاص بك أكثر من مرة، ومن بينها "إنستجرام"؛ لكنك لا تدرك أنه يمكنك تغيير اسم مستخدمك عليها أكثر من مرة، وبسهولة شديدة، عن طريق اتباع الخطوات التالية.
أولًا عليك أن تفرّق بين اسم المستخدم واسم العرض الخاص بك؛ فالاسم المعروض أسفل الصورة الرمزية لا ينبغي أن يكون فريدًا، ويمكن أن يحتوي على رموز تعبيرية وأحرف خاصة، ويمكن تغييره مرتين في غضون 14 يومًا.
أما اسم المستخدم فيجب أن يكون فريدًا ويخضع لمزيد من القيود؛ فمثلًا لا يمكن أن يزيد طوله على 30 حرفًا، ويمكن أن يحتوي فقط على أحرف وأرقام ونقاط وشرطات سفلية، وإذا اخترت اسم مستخدم جديدًا، فيمكنك تغييره مرة أخرى في غضون 14 يومًا، إذا لم يطالب به أي شخص آخر.
تغيير اسم المستخدم من الهواتف الذكية:
- أولًا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستجرام الخاص بك على تطبيق "آي أو إس" أو "أندرويد".
- إذا كان لديك أكثر من حساب، فتحقق جيدًا من أنك سجلت الدخول إلى الحساب الذي تحاول تغييره.
- اضغط على أيقونة الصورة الرمزية في الزاوية اليمنى السفلية للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.
- انقر فوق تحرير ملف التعريف ضمن سيرتك الذاتية.
- اضغط على حقل اسم المستخدم واكتب المقبض الجديد.
- اضغط على علامة الاختيار الزرقاء في الزاوية اليمنى العليا.
- إذا كنت تريد تغيير اسم العرض الخاص بك، فاكتب في حقل الاسم بدلًا من ذلك.
تغيير اسم المستخدم الخاص بك على جهاز كمبيوتر:
- في متصفح الويب، انتقل إلى Instagram.com
- إذا كنت قد سجلت الدخول بالفعل، فستتم مطالبتك بالمتابعة مع حسابك.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل.
- انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك على الجانب الأيمن من الصفحة الرئيسية وحدد الملف الشخصي.
- انقر فوق تحرير ملف التعريف بجوار اسم المستخدم الخاص بك.
- مرة أخرى، إذا ارتكبتَ خطأ أثناء هذه العملية أو قررت أنك لا تحب الاسم الجديد بعد كل شيء؛ يمكنك العودة إلى الاسم القديم في غضون 14 يومًا.
- بعد ذلك الوقت، قد تظل قادرًا على العودة، ولكن ربما تم الاستيلاء على الاسم القديم الخاص بك بواسطة مستخدم آخر.
ماذا تفعل إذا تم أخذ اسم المستخدم الخاص بك؟
كما ذكرنا سابقًا، لا يمكن أن يكون لديك نفس اسم المستخدم الذي يستخدمه شخص آخر؛ فمن يأتي أولًا يأخذ أولًا.
إذا تم أخذ الاسم الذي اخترته، فسيخبرك إنستجرام بعد الضغط على علامة الاختيار على الهاتف المحمول أو إرسال على الويب.
إذا كان الاسم الذي تريده غير متاح، فحاول إضافة أرقام أو شُرَط سفلية لجعله فريدًا بالنسبة لك.
أيضًا، استمر في التحقق مرة أخرى. قد يصبح اسم المستخدم الذي تريده متاحًا في المستقبل.
ويجوز للمالك الحالي تغيير ملفه الشخصي أو حذفه، ويقوم إنستجرام أحيانًا بإزالة الحسابات المزيفة.