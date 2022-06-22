بالخطوات.. كيف تُغير اسم المستخدم الخاص بك على إنستجرام؟

تغيير اسم المستخدم من الهواتف الذكية:

- أولًا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستجرام الخاص بك على تطبيق "آي أو إس" أو "أندرويد".

- إذا كان لديك أكثر من حساب، فتحقق جيدًا من أنك سجلت الدخول إلى الحساب الذي تحاول تغييره.

- اضغط على أيقونة الصورة الرمزية في الزاوية اليمنى السفلية للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

- انقر فوق تحرير ملف التعريف ضمن سيرتك الذاتية.

- اضغط على حقل اسم المستخدم واكتب المقبض الجديد.

- اضغط على علامة الاختيار الزرقاء في الزاوية اليمنى العليا.

- إذا كنت تريد تغيير اسم العرض الخاص بك، فاكتب في حقل الاسم بدلًا من ذلك.