"باي بال" تُوقِف خدماتها بصورة مؤقتة في روسيا بسبب غزوها أوكرانيا

أعلنت خدمة المدفوعات الرقمية الشهيرة "باي بال"، عن إيقاف خدماتها بصورة مؤقتة في روسيا؛ بسبب غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.

ونشر نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، تغريدة من الرئيس التنفيذي لرئيس "باي بال"، دان شولمان، أن الشركة علّقت كافة أعمالها في روسيا، ردًّا على عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، والتي وصفته الشركة بـ"العدوان العسكري العنيف".

وقال شولمان في رسالته: "في ظل الظروف الحالية، نعلق خدمات باي بال في روسيا، ونحن أيضًا نبذل كل ما في وسعنا لدعم موظفينا في المنطقة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وكانت "باي بال" متاحة في روسيا للمدفوعات الرقمية العابرة للحدود فقط، وقد توقفت عن قبول مستخدمين روس جدد في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ لكنها اتخذت الآن قرارًا شاملًا لوقف خدماتها تمامًا، وهو إجراء يشمل أيضًا خدمة تحويل الأموال المملوكة لشركة "باي بال" و"إكسووم".

وقال المتحدث باسم "باي بال"، إيدان كيلي" في تصريحات خاصة لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: ستواصل باي بال عملياتها بصورة مؤقتة؛ لضمان توزيع أرصدة الحسابات التي لديها في موسكو، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، ولكن لن يتم قبول أي عمليات جديدة حاليًا.

ومع العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم؛ قد لا يتمكن بعض المستخدمين الروس من استخدام بطاقاتهم المصرفية لإجراء عمليات الدفع من خلال باي بال؛ بغضّ النظر عن قرار الشركة نفسها.

وتوقفت فعليًّا عمليات مدفوعات رقمية أخرى أيضًا على المستخدمين الروس، مثل "أبل باي" و"جوجل باي".