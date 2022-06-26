بحيلة بسيطة يمكنك الاطلاع على رسائل "واتساب" المحذوفة

ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المُرسل قام بحذف رسالة ما، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي "backup" من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة.