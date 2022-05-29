بديل "واتساب" يجهز خططًا لإصدارٍ مدفوع الأجر

كشفت تقارير صحفية عالمية أن أحد بدائل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" الرئيسية، يستعد حاليًا لإطلاق إصدار مدفوع الأجر.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "تليجرام" يستعد لإطلاق إصدار مدفوع الأجر، سيتضمن عددًا من المزايا الجديدة الاستثنائية للمستخدمين، ويضمن تحقيق التطبيق ربحية تسمح له بالاستمرار في الفترة المقبلة.
وستوفر النسخة مدفوعة الأجر لمستخدمي "تليجرام"، مساحة تخزين سحابية مجانية غير محدودة للمحادثات والوسائط؛ بخلاف النسخة المجانية التي ستكون محدودة التخزين.
وسيظهر لمستخدم حسابات "البريميوم" مدفوعة الأجر، شارة نجمة بجوار اسمه في قوائم الدردشة، وسيمنحه "تليجرام" إمكانية الوصول لملصقات وإيموجز حصرية.
لكن لم تعلن إدارة "تليجرام" بعدُ عن المقابل المادي لذلك الإصدار، ووعدت مصادر بالكشف عن المزيد من المعلومات عن ذلك الإصدار في القريب العاجل.