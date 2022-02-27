براءة اختراع جديدة من "أبل".. لوحة مفاتيح سحرية ستغير طريقة تعاملك مع الحاسب

سجلت شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة، عبارة عن لوحة مفاتيح سحرية، وُصفت بأنها ستغير طريقة التعامل مع الحواسيب المحمولة والمكتبية.

وتُظهر براءة اختراع أبل -بحسب ما نُشر عبر موقعها لبراءات الاختراع- أن لوحة المفاتيح تلك ستكون مخصصة لحواسيب "ماك ميني" بشكل رئيسي، ويمكن استخدامها في الحواسيب المحمولة والمكتبية الأخرى.

وأرجعت "أبل" تسجيلها براءة الاختراع تلك إلى النجاح الكبير الذي حققته لوحة المفاتيح المتطورة التي دعمت بها حواسيب "ماك بوك" الأخيرة.

ويحتوي غلاف لوحة مفاتيح "أبل" الجديد، على جميع مكونات الجهاز؛ بدءًا من المعالج ووصولًا للبطارية والذاكرة والدوائر المتكاملة؛ أي أن الشخص سيحمل حاسبًا متكاملًا في لوحة المفاتيح، وما عليه إلا أن يوصلها بشاشة فقط.

وقد يحتاج الشخص إلى توصيل لوحة المفاتيح تلك أيضًا بجهاز لتبريد اللوحة، كما تتميز تلك اللوحة أيضًا بأنه يمكن طيها بصورة أكثر إحكامًا.

وستحتوي لوحة المفاتيح تلك أيضًا على مساحة للمستشعرات اللمسية؛ بحيث لا يحتاج الشخص إلى أي ماوس إضافي.

ولم تعلن بعدُ "أبل" التوقيت الذي تنوي فيه جعل براءة اختراعها تلك تظهر للنور، والتي يمكنها أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في عالم الحواسيب المحمولة والمكتبية.