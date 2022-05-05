"بيل جيتس": "إيلون ماسك" سيجعل الأوضاع أسوأ في "تويتر"

وكانت شركة تويتر المدرجة في بورصة نيويورك، قد أعلنت في الخامس والعشرين من أبريل الماضي أنها أبرمت اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل كيان مملوك بالكامل من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.