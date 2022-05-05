"بيل جيتس": "إيلون ماسك" سيجعل الأوضاع أسوأ في "تويتر"

حذر الملياردير الأمريكي "بيل جيتس" من أن "إيلون ماسك" قد يجعل الأوضاع أسوأ في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاستحواذ ستؤدي إلى تغيير إيجابي.
وصرح مؤسس "مايكروسوفت" خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التغييرات التي سيحدثها الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، إذ حصل على ملكية "تويتر"، لم تتضح بعد، لكنه حذر من المخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت شركة تويتر المدرجة في بورصة نيويورك، قد أعلنت في الخامس والعشرين من أبريل الماضي أنها أبرمت اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل كيان مملوك بالكامل من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.