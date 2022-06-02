بينهم دولة عربية.. "إنستجرام" تطلق خدمة إشعارات مخصصة لإنقاذ الأطفال في 25 دولة

وتشمل قائمة الدول التي تضمنها وصول هذه الإشعارات الآتي: الأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والإكوادور، واليونان، وغواتيمالا، وأيرلندا، وجامايكا، وكوريا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وجنوب إفريقيا، وتايوان، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.