بينهم دولة عربية.. "إنستجرام" تطلق خدمة إشعارات مخصصة لإنقاذ الأطفال في 25 دولة

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية أن تطبيق إنستجرام بدأ في تفعيل خدمة إشعارات تحمل اسم "آمبر" في 25 دولة حول العالم، والتي سيمكنها إنقاذ الأطفال.
وأوضحت "ميتا" بحسب بيانها الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن خدمة إشعارات "آمبر" ستكون مخصصة للبحث عن الأطفال المفقودين، وأشارت إلى أنها ساعدت السلطات في العثور على المئات منهم فعليًا منذ إطلاقها في عام 2015.
ويأتي توسعة استخدام تلك الإشعارات بعد نجاحها فعليًا في الدول المتوفر فيها، لتصل حاليًا إلى 25 دولة.
وتم تطوير خدمة الإشعارات تلك مع العديد من المنظمات، مثل: المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة، ومكتب المدعي العام في المكسيك، والشرطة الفيدرالية الأسترالية.
وسيتضمّن التنبيه صورة للطفل المفقود مع وصف له والموقع الأخير الذي كان موجودًا فيه ومعلومات للتواصل مع السلطات أو أهله، وسيستخدم موقع إنستجرام إشارات أخرى مثل عنوان "آي بي" الخاص بك، وخدمات الموقع الجغرافي إذا كنت متصلًا بها والمدينة المدرجة بملفك الشخصي.
وتشمل قائمة الدول التي تضمنها وصول هذه الإشعارات الآتي: الأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والإكوادور، واليونان، وغواتيمالا، وأيرلندا، وجامايكا، وكوريا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وجنوب إفريقيا، وتايوان، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.