تحديث "آيفون" الجديد يمنحك "السرعة" التي تحتاجها

وكانت "أبل" قد طرحت تلك الخاصية في نظام "آي أو إس 15.4"؛ لكنها سحبتها بسبب مشاكل في اختراقها لخصوصية المستخدمين، رغم عدم إعلان "أبل" رسميًّا عن سبب تعطيل هذه الميزة حينها.