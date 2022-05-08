تحديث "آيفون" الجديد يمنحك "السرعة" التي تحتاجها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تستعد لطرح تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون"؛ بحيث يمنحها السرعة التي يحتاجها المستخدمون.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن تحديث "آي أو إس 15.5" سيمنح القدرة على تغيير سرعة تشغيل تطبيقات الطرف الثالث الخارجية باستخدام خدمة "أبل ميوزيك"، مع تأكيد مصادر اطمئنان أبل على أمان تلك الخاصية الجديدة وعدم اختراقها خصوصية المستخدمين.
وكانت "أبل" قد طرحت تلك الخاصية في نظام "آي أو إس 15.4"؛ لكنها سحبتها بسبب مشاكل في اختراقها لخصوصية المستخدمين، رغم عدم إعلان "أبل" رسميًّا عن سبب تعطيل هذه الميزة حينها.