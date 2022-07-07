تحديث إصدار "ويندوز" على "أندرويد" يحمل هذه التحسينات والميزات المتقدمة

وأوضحت مايكروسوفت في بيان رسمي أن تحديث نظام "ويندوز" الفرعي على أندرويد؛ سيمكّن من تشغيل تطبيقات أندرويد؛ إما محليًّا أو على أي أجهزة أخرى، كما ستتم تحسينات مقدمة في الشبكات.