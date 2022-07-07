تحديث إصدار "ويندوز" على "أندرويد" يحمل هذه التحسينات والميزات المتقدمة

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تحديثًا لإصدار "ويندوز 11" الفرعي على نظام "أندرويد"؛ بحيث يعمل عدد من التحسينات والميزات المتقدمة.
وأوضحت مايكروسوفت في بيان رسمي أن تحديث نظام "ويندوز" الفرعي على أندرويد؛ سيمكّن من تشغيل تطبيقات أندرويد؛ إما محليًّا أو على أي أجهزة أخرى، كما ستتم تحسينات مقدمة في الشبكات.
وقالت مايكروسوفت عن التحديث: "لقد أجرينا تغييرًا هائلًا على الشبكات، نحن لا نقدم شبكات متقدمة، تتيح وصول التطبيقات إلى أجهزة الشبكة المحلية لأجهزة كمبيوتر ARM؛ مما يسمح للتطبيقات بالاستفادة من هذه الوظيفة فحسب؛ بل قمنا أيضًا بتمكين اتصال IPv6 وVPN؛ مما أدى إلى تحسين وظائف الشبكات للنظام الفرعي".
ويوفر التحديث المزيد من التحكم الدقيق في خيارات شبكات النظام الفرعي في نظام ويندوز الفرعي لتطبيق إعدادات أندرويد وسيحسب للشبكات المتقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للنظام الفرعي وجهاز ويندوز الآن نفس عنوان IP؛ خاصة أنه في السابق تم تخصيص عناوين مختلفة لكليهما.
وتتضمن التحديثات الأخرى تحديثات لنواة النظام، والتطبيقات المحسنة، واستقرار الأداء، بالإضافة إلى الميزات الخاصة بالبطارية داخل أندرويد، والتي تساعد على تحسين استهلاك الطاقة.
وهناك أيضًا نوعان من ميزات الأمان الجديرة بالملاحظة مثل تطبيقات أندرويد التي تم تمييزها بأنها آمنة، ولم يعد من الممكن أن يؤخذ منها لقطة شاشة مثلًا.