تحديثٌ جديد يغازل عشاق مكالمات الفيديو في "واتساب"

ونشر الموقع الإخباري تحديثًا من موقع "واتساب"، يتضمن إشارة إلى أمور جديدة طرأت على التطبيق، ومن ضمنها أن مكالمات الفيديو يمكنها أن تستوعب حتى 32 شخصًا، مع إضافة على خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.