تحديث لـ"إكس بوكس" يمنح اللاعبين مشاركات اجتماعية جديدة

وبمجرد فتح منصة الألعاب؛ ستجد على الشاشة الرئيسية للتطبيق خاصية القصص الجديدة، ومشاركة مقطع أو لقطة شاشة أو إنجاز، تحتاج فقط لتوصيل التطبيق بالقناة، والضغط على علامة "بلس" على اللاعب الخاص بك، واختيار ما تريد نشره وإضافة التعليق قبل نشر القصة.