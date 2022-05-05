تحديث لـ"إكس بوكس" يمنح اللاعبين مشاركات اجتماعية جديدة

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل منصة ألعابها الأشهر عالميًّا "إكس بوكس"، والتي تتيح ميزات مشاركات اجتماعية جديدة للاعبين عبر هواتفهم سواء العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" أو "أندرويد".
وأوضحت مايكروسوفت في بيان عبر مدونة "إكس بوكس"، أن التحديث الجديد يمنح اللاعبين، إمكانية مشاركة لقطات شاشة ومقاطع اللعب والإنجازات مع أصدقائهم كقصص على غرار "إنستجرام" و"سناب شات".
وسيتمكن اللاعبون أيضًا من الردّ على أصدقائهم سواء عبر رسائل أخرى أو ردود أفعال أو لقطات شاشة أو مقاطع لعب.
وبمجرد فتح منصة الألعاب؛ ستجد على الشاشة الرئيسية للتطبيق خاصية القصص الجديدة، ومشاركة مقطع أو لقطة شاشة أو إنجاز، تحتاج فقط لتوصيل التطبيق بالقناة، والضغط على علامة "بلس" على اللاعب الخاص بك، واختيار ما تريد نشره وإضافة التعليق قبل نشر القصة.
بخلاف قصص إنستجرام أو سناب شات، التي تختفي بعد 24 ساعة؛ فقصص "إكس بوكس" ستظل موجودة لمدة 72 ساعة أي 3 أيام كاملة.
ووفّرت "إكس بوكس" في تحديثها، ميزة جديدة أخرى، لوحدات التحكم أسمتها علامات جودة الخدمة، والتي ستكون بمثابة طريقة لتحديد أولويات "حركة مرور الشبكات الصادرة الحساسة لوقت الاستجابة؛ مثل الدردشة الجماعية، وتدفق وحدة التحكم واللاعبين المتعددين".
وتقول الشركة: إن هذه الميزة يمكن أن تساعد في الحفاظ على تجربة اللعب الخاصة بك وسط مشاكل الاتصال على الشبكات المزدحمة.
وبدأت "مايكروسوفت" في طرح التحديثات الجديدة في أستراليا، ووعدت بطرحها في باقي دول العالم قريبًا.