تحديث واتساب "الأكثر أماناً" يصل إلى جميع مستخدميه

كشفت تقارير صحفية عن إطلاق تطبيق "واتساب" للتراسل المشفر، تحديثه الذي يوصف بأنه "الأكثر أماناً" لجميع مستخدميه، بعد فترة من اختباره لدى عددٍ محدودٍ من المستخدمين والمطورين.