تحديث واتساب "الأكثر أماناً" يصل إلى جميع مستخدميه

كشفت تقارير صحفية عن إطلاق تطبيق "واتساب" للتراسل المشفر، تحديثه الذي يوصف بأنه "الأكثر أماناً" لجميع مستخدميه، بعد فترة من اختباره لدى عددٍ محدودٍ من المستخدمين والمطورين.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن تحديث واتساب ينصب على متصفح جديد لخدمة "واتساب ويب" تجعله أكثر أماناً من النسخ السابقة.
ويتضمن متصفح "واتساب ويب" الجديدة خاصية "فحص الكود"، والتي هدفها جعل خدمة "واتساب ويب" آمنة بدرجة كافية من أي اختراق لعملية التشفير "من النهاية إلى النهاية".
وسيتوافق هذا التحديث أيضاً مع خدمة دعم الأجهزة المتعددة، التي سبق أن أطلقها "واتساب" أخيراً لتشغيل أكثر من حساب على أكثر من جهاز.
ويتوافق التحديث مع حسابات "واتساب ويب" العاملة على أجهزة "ويندوز" و"ماك" و"أندرويد" و"آي أو إس".
ويتطلب تفعيل التحديث تأكيد أن هذا حسابك لمرة واحدة، وتبدأ علامة خضراء في الظهور تمهيداً ببدء المحادثات بصورة آمنة ومشفرة.