تحرك رسمي من "سامسونج" بعد ظهور مشاكل تقنية في هواتفها الأحدث "جلاكسي إس 22"

بدأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية في أول تحرك رسمي من جانبها، لحل بعض المشاكل التقنية التي ظهرت في هواتفها الأحدث "جلاكسي إس 22".

وأعلنت سامسونج، بحسب بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها ستطرح أول تحديثاتها الأمنية لهواتف "جلاكسي إس 22" مع مطلع شهر مارس المقبل.

وسيكون التحديث الأمني الجديد متاحًا على هواتف "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 22 بلس" و"جلاكسي إس 22 ألترا، لحل مشكلة وميض الشاشة الأخير الذي اشتكى منه عدد من المستخدمين، ولضبط عدد من الإعدادات الأمنية الهامة.

ووصفت "سامسونج" هذا التحديث بأنه يساعد على "الاستقرار العام للوظائف بتلك الهواتف، ويساعدها على تحسين أدائها".

وبتلك الطريقة سيحتاج أي مستخدم جديد لهواتف "جلاكسي إس 22"، إلى تحميل تحديث نظام تشغيلهم الجديد بمجرد فتح علبة الهاتف، فيما تبلغ حجم التحديث من 770 ميجابايت إلى 820 ميجابايت.