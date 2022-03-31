تحسينات مذهلة في الرسائل الصوتية على "واتساب"

ويركز التحديث الجديد في واتساب -بحسب بيان على مدونتها- على تحسين خدمات الرسائل الصوتية دون إرسالها على الدردشة، مثل إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه من جديد قبل إرسال الرسالة.