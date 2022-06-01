تحسيناتٌ مميزة في خرائط "أبل" تصل إلى هذه البلاد قريبًا

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن إطلاقها تحسينات كبرى مميزة في خرائطها إلى عدد محدود من البلدان لاختبارها قريبًا.
وأوضحت الشركة الأمريكية؛ وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها ستوفر هذه التحديثات لخرائطها في فرنسا وموناكو ونيوزلندا في منتصف شهر يوليو المقبل.
وستتضمن هذه التحديثات عروضًا تفصيلية للأماكن في البلدان المختار، تتضمن عروضًا ثلاثية الأبعاد.
وستتضمن هذه التحديثات تمثيلات ثلاثية الأبعاد للمعالم الشهيرة؛ مثل برج إيفل، وكاتدرائية نوتردام، وأوكلاند، ومونت سان ميشيل، بالإضافة لتغيير المظهر العام للخريطة وإمكانية بحث أكثر تقدمًا بأسماء الشوارع والأماكن الرئيسية.
وتنوي "أبل" خلال الفترة المقبلة، أن تغطي خرائطُها المحسنةُ تلك خُمسَ الكرة الأرضية وحوالى عُشر سكان العالم.