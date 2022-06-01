تحسيناتٌ مميزة في خرائط "أبل" تصل إلى هذه البلاد قريبًا

وستتضمن هذه التحديثات تمثيلات ثلاثية الأبعاد للمعالم الشهيرة؛ مثل برج إيفل، وكاتدرائية نوتردام، وأوكلاند، ومونت سان ميشيل، بالإضافة لتغيير المظهر العام للخريطة وإمكانية بحث أكثر تقدمًا بأسماء الشوارع والأماكن الرئيسية.