تسريبات: "آيفون 14" قد يحتوي على تحسينات مثيرة في الكاميرا الأمامية

ذكرت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية أنها تنوي تجهيز تحسينات مثيرة كبيرة في الكاميرا الأمامية لهواتفها المرتقبة "آيفون 14".
وقال المحلل التقني الشهير مينج تشي كيو إنه عرف من مصادره في "آبل" أنها تجهز كاميرا أمامية ذات ضبط تلقائي للصورة، في هواتف "آيفون 14" المرتقبة.
وستسمح تلك التقنية الجديدة بالتقاط صور سيلفي أكثر وضوحًا باستخدام "آيفون 14"، سواء كنت قريبًا أو بعيدًا عن الكاميرا.
وتوقعت المصادر أيضًا إضافة فتحة عدسة أوسع لهواتف "آيفون 14" تسمح بدخول المزيد من الضوء، وهو ما يمنحها القدرة على التقاط صور أكثر دقة ونقاوة سواء في وضع الصور الليلية، أو عند استخدام تقنية "فيس تايم".
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن مصادر أخرى توقعت تخلي "أبل" عن "النوتش" الخاص بالكاميرا الأمامية، وأن تستبدله بثقب في الشاشة اللمسية، حتى لا تؤثر على المظهر الكامل للشاشة.