تسريبات: "آيفون 14" قد يحتوي على تحسينات مثيرة في الكاميرا الأمامية

وتوقعت المصادر أيضًا إضافة فتحة عدسة أوسع لهواتف "آيفون 14" تسمح بدخول المزيد من الضوء، وهو ما يمنحها القدرة على التقاط صور أكثر دقة ونقاوة سواء في وضع الصور الليلية، أو عند استخدام تقنية "فيس تايم".