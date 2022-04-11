تسريبات: "آي أو إس 16" سيوفر إشعارات محسنة لتتبع الصحة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عددًا من المعلومات الجديدة المسربة عن نظام تشغيل "آي أو إس 16" المرتقب، وما سيتضمنه من ميزات وإشعارات جديدة محسنة.