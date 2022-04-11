تسريبات: "آي أو إس 16" سيوفر إشعارات محسنة لتتبع الصحة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عددًا من المعلومات الجديدة المسربة عن نظام تشغيل "آي أو إس 16" المرتقب، وما سيتضمنه من ميزات وإشعارات جديدة محسنة.
وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "آي أو إس 16" سيتضمن إشعارات محسنة وميزات جديدة لتتبع الصحة.
وتوقعت المصادر ألا يشهد "آي أو إس 16" إعادة تصميم كلية في شكله وواجهته الرئيسية؛ بل سيتم إدخال عدد من التحسينات والتعديلات الرئيسية فقط.
ولم يتغير شكل نظام تشغيل "آي أو إس" منذ ما يقرب من 10 سنوات، عند إطلاق إصدار "آي أو إس 7".
ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميًّا عن إصدارات أنظمة تشغيل "أبل" المختلفة خلال مؤتمرها للمطورين في يونيو المقبل.