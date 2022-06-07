تسريبات: أبل ستطلق هذا الجهاز الجديد في يناير 2023

وكان من المفترض أن تطلق أبل سماعات الواقع المختلط الجديدة خلال عام 2022؛ إلا أن إغلاقات كوفيد 19 المستمرة في الصين وشنغهاي، أدت إلى تأجيل إطلاقه؛ حيث سيدخل في الربع الثالث من عام 2022، إلى مرحلة اختبار التحقق الهندسي، قبل إطلاقه رسميًّا يناير المقبل.