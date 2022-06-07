تسريبات: أبل ستطلق هذا الجهاز الجديد في يناير 2023

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن التوقيت الذي ستطرح فيه الشركة واحدًا من أحدث أجهزتها الذكية المرتقبة.
وأوضحت المصادر، لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تنوي إطلاق سماعات "إم آر" للواقع الافتراضي المعزز في يناير 2023.
وأطلقت أبل على ذلك الجهاز اسم "سماعات الواقع المختلط"، التي ستكون أكثر تطورًا من الواقع الافتراضي أو المعزز.
وكان من المفترض أن تطلق أبل سماعات الواقع المختلط الجديدة خلال عام 2022؛ إلا أن إغلاقات كوفيد 19 المستمرة في الصين وشنغهاي، أدت إلى تأجيل إطلاقه؛ حيث سيدخل في الربع الثالث من عام 2022، إلى مرحلة اختبار التحقق الهندسي، قبل إطلاقه رسميًّا يناير المقبل.