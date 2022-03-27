تسريبات: إنستجرام قد تعتمد تقنية ثورية للتعليقات على "القصص" الخاصة بها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نية منصة التراسل المصور الأشهر عالميًّا "إنستجرام"، إدخال تقنية ثورية للتعليقات على "القصص" الخاصة بها.
ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن المبرمج أليساندرو بالوزي، المعروف بمصادره داخل "إنستجرام"، قوله إن الشركة تختبر حاليًا تقنية للتعليقات الصوتية على القصص.
ونشر "بالوزي"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لقطات شاشة وصفها بأنها تُظهر تلك التقنية وتفاصيلها، والتي لا تزال قيد الاختبار، ومتوقع إطلاقها لعدد محدود من المستخدمين قريبًا؛ تمهيدًا لإطلاقها لكل الجمهور في تحديث مرتقب.
وأوضح الموقع أنه تواصل مع إدارة "إنستجرام"، ورفضت التعليق على تلك التقارير، واكتفت بالقول: "ليس كل ميزة تعمل عليها خلف الكواليس قد ينتهي بها الأمر لإصدار عام"؛ ولكنها قالت أيضًا إن الهدف من تلك التقنيات هو تقليل الفوضى في البريد وإدماج تقنيات الرسائل الصوتية بشكل عام على التطبيقات الخاصة بالمنصة.