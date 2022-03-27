تسريبات: إنستجرام قد تعتمد تقنية ثورية للتعليقات على "القصص" الخاصة بها

وأوضح الموقع أنه تواصل مع إدارة "إنستجرام"، ورفضت التعليق على تلك التقارير، واكتفت بالقول: "ليس كل ميزة تعمل عليها خلف الكواليس قد ينتهي بها الأمر لإصدار عام"؛ ولكنها قالت أيضًا إن الهدف من تلك التقنيات هو تقليل الفوضى في البريد وإدماج تقنيات الرسائل الصوتية بشكل عام على التطبيقات الخاصة بالمنصة.