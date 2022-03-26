تسريبات تكشف تجهيز "سوني" أقوى كاميرا هواتف ذكية في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تجهيز شركة "سوني" اليابانية أقوى كاميرا هواتف ذكية في العالم.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" نقلًا عن مصادر صينية مطلعة على تفاصيل تصميم تلك المستشعرات الجديدة لتلك الكاميرات فائقة الدقة؛ أن تلك الكاميرات ستكون بدقة 50 ميجابيكسل وبزاوية التقاط واسعة.
وأطلق على تلك المستشعرات الخاصة بشركة "سوني" اسم: "إكسمور آي إم إكس 800".
ولفتت المصادر إلى أن تلك الكاميرات قد يتم تزويدها حاليًا لهواتف "شاومي 12 ألترا" المتوقع إطلاقها قريبًا.
وتتفوق كاميرات "سوني" الجديدة على تلك الكاميرات التي دعمت بها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية هواتفها الحديثة.
وتوقعت المصادر أن تزود "سوني" هاتف "شاومي 12 ألترا" بالكاميرا الجديدة ذات دقة 50 ميجابيكسل، بجانب كاميراتين أخريَيْن دقة كل منهما 48 ميجابيكسل.