تسريباتٌ تكشف عما تُجَهزه سامسونج لهاتفها الجديد القابل للطي

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عما تُجَهزه لهاتفها المرتقب القابل للطي "جلاكسي زد فولد 4".
وأوضحت المصادر -بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن هاتف "جلاكسي زد فولد 4"، سيحصل على سعة تخزين داخلية قياسية تصل إلى 1 تيرابايت.
وتُعد سعة التخزين هذه ضِعف الحد الأقصى لسعة تخزين الإصدار الأسبق "جلاكسي زد فولد 3".
وتوقعت المصادر أن يصل سعر نسخة هاتف "جلاكسي زد فولد 4" ذات سعة التخزين الـ1 تيرابايت إلى 1999 دولارًا أمريكيًّا أو 2049 دولارًا أمريكيًّا.
ولفتت المصادر إلى نسخة "جلاكسي زد فولد 4"، ستكون أخف وزنًا من الإصدار السابق، وسيتم دعمه بمعالج "سنابدراجون 8 بلس من الجيل الأول" فائق السرعة، وببطارية تبلغ سعتها 4400 ميللي أمبير في الساعة.