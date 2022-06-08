تسريباتٌ تكشف عما تُجَهزه سامسونج لهاتفها الجديد القابل للطي

ولفتت المصادر إلى نسخة "جلاكسي زد فولد 4"، ستكون أخف وزنًا من الإصدار السابق، وسيتم دعمه بمعالج "سنابدراجون 8 بلس من الجيل الأول" فائق السرعة، وببطارية تبلغ سعتها 4400 ميللي أمبير في الساعة.