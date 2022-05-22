تسريبات تكشف عن أزمة في إنتاج "آيفون 14"

وترجع الأزمة إلى خلاف تعاقدي بين أبل والشركة الصينية، بسبب تغيير الأخيرة لعرض الدائرة في شاشات "أوليد" لهواتف "آيفون 13" من جانبها في وقت سابق من هذا العام، دون الرجوع أو الحصول على تصريح من أبل بذلك.