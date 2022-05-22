تسريبات تكشف عن أزمة في إنتاج "آيفون 14"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن وجود أزمة كبيرة في إنتاج هواتف "آيفون 14" المتوقع إطلاقها خلال عام 2022 الجاري.
وأوضحت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة تصنيع الشاشات اللمسية الصينية "بي أو إي" أوقفت إنتاج شاشات هواتف "آيفون 14"، بسبب مشكلة تعاقدية بينها وبين "أبل".
وأوضحت المصادر أن الشركة الصينية يوجد تعاقد بينها وبين أبل على إنتاج شاشات "أوليد" لهواتف "آيفون"، ولكنها لم تحصل حتى الآن على الموافقة لإنتاج شاشات هواتف "آيفون 14".
وترجع الأزمة إلى خلاف تعاقدي بين أبل والشركة الصينية، بسبب تغيير الأخيرة لعرض الدائرة في شاشات "أوليد" لهواتف "آيفون 13" من جانبها في وقت سابق من هذا العام، دون الرجوع أو الحصول على تصريح من أبل بذلك.
وتم إيقاف إنتاج شاشات آيفون 13 الجديدة منذ فبراير الماضي، وأكدت المصادر أن أبل أرسلت مسؤولًا للتفاوض مع الشركة الصينية بشأن التغييرات التي تحدثها في الشاشات من دون الرجوع إليها.
ولجأت أبل إلى شركة "بي أو إي" لتقليل اعتمادها على شركات "سامسونج" و"إل جي" في تصنيع الشاشات اللمسية، وللحصول على عروض تفاوضية قوية معهما، ولكن يبدو أن تغيير الشركة الصينية للمواصفات، قد يعيد أبل للشركتين الكوريتين الجنوبيتين في إنتاج شاشات "آيفون 14".