تسريبات تكشف عن أيقونة سامسونج الجديدة المرتقبة

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة حول أيقونة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية المرتقب إطلاقها في وقت لاحق خلال عام 2022 الجاري.
وأوضحت مصادر من داخل "سامسونج" لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل هاتف "جلاكسي أيه 33" المتوقع الكشف عنه ضمن هاتفي "أيه 23" و"أيه 13".
وسيتم دعم هاتف "جلاكسي أيه 33" بمعالج ثماني النواة من نوع "كورتكس أيه 78" بتردد 2.4 جيجاهت، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وسيدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وسيكون هاتف "جلاكسي أيه 33" مقاومًا للماء والغبار، وسعره سيكون أرخص من كافة هواتف "جلاكسي أيه" السابقة، 369 يورو فقط.
ومتوقع أن يأتي هاتف "جلاكسي أيه 33" بشاشة لمسية بقياس 6.4 بوصة من نوع "سوبر أموليد" بدقة "فل إتش دي بلس" بمعدل تحديث 90 هرتز.
وستأتي بطارية "جلاكسي إيه 33" بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، وبقدرة شحن فائقة السرعة، وسيكون متاحًا بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والخوخي.