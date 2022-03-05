تسريبات تكشف عن أيقونة سامسونج الجديدة المرتقبة

وستأتي بطارية "جلاكسي إيه 33" بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، وبقدرة شحن فائقة السرعة، وسيكون متاحًا بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والخوخي.