تسريبات تكشف عن تحديث لـ"آيفون" يسحب منك الأموال دون أن تطلب ذلك

ولكن بعض الخبراء وصفوا تلك القواعد بأنها لا تزال بها عدة أمور غير واضحة، مثلًا: "ماذا لو كان هناك تطبيق يكلف 10 دولارات في السنة، وتم رفع قيمة الاشتراك إلى 60 دولارًا في السنة؟ فوفق قواعد أبل تلك سيمكنه ذلك دون إخطار المستخدم".