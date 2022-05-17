تسريبات تكشف عن تحديث لـ"آيفون" يسحب منك الأموال دون أن تطلب ذلك

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، نيتها تطبيق تحديث على متجر "آب ستور" بهواتف "آيفون"، يمكنه سحب الأموال من المحفظة الرقمية الخاصة بالمستخدم دون أن يطلب منه ذلك.
وأوضحت المصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيسمح لتطبيقات الاشتراكات الخاصة بك بتحصيل المزيد من الأموال من حساباتك دون أي طلب منك لذلك؛ خاصة إذا قامت تلك التطبيقات برفع أسعار اشتراكاتها الشهرية أو السنوية.
وأصابت هذه التسريبات عددًا كبيرًا من المستخدمين بالقلق والانزعاج؛ لأنها سيكون لها تأثير مباشر على حساباتهم البنكية دون أي إخطار منهم بذلك الأمر.
وحددت أبل شروطًا محددة يتعين على مطوّري التطبيقات اتباعها في حال أرادوا الاستفادة من تلك التقنية؛ وهو أنه إذا ما زاد المطور سعر الاشتراك الأسبوعي أو الشهري بأكثر من 50%، وكان الاختلاف أكثر من 5 دولارات؛ فلن يمكنه الاستفادة من هذه التقنية.
أما بالنسبة للاشتراك السنوي؛ فلا يزال بإمكان المطورين رفع السعر بنسبة 50%، لكن لا يمكنهم رفعه بأكثر من 50 دولارًا أمريكيًّا دون إخطار، والحصول على إذن من المستخدم.
ولكن بعض الخبراء وصفوا تلك القواعد بأنها لا تزال بها عدة أمور غير واضحة، مثلًا: "ماذا لو كان هناك تطبيق يكلف 10 دولارات في السنة، وتم رفع قيمة الاشتراك إلى 60 دولارًا في السنة؟ فوفق قواعد أبل تلك سيمكنه ذلك دون إخطار المستخدم".
ولفتت المصادر إلى أن هذا التغيير سيتم تفعيله رسميًّا بصورة تدريجية على كل المستخدمين.
ورفضت أبل حتى الآن التعليق على كافة تلك التساؤلات بشأن تقنيتها الجديدة.
وتزامن ذلك أيضًا مع إعلان أبل إطلاقها تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 15.5" رسميًّا، والذي يتضمن ترقيات في خدمات "أبل كاش" و"بودكاست".
وسيمكن لمستخدمي "آيفون" من خلال تحسينات خدمة "أبل كاش" الجديدة، إرسال الأموال واستلامها من بطاقاتهم بكل سهولة، كما سيمكن لمستخدمي "بودكاست" جعل التطبيق يحد تلقائيًّا من تخزين الحلقة بناء على معايير عديدة مثل عدد العروض أو الوقت منذ الإصدار.