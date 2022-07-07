تسريبات تكشف عن تقنية هي الأولى في العالم بهاتف "ريل مي" الجديد

كشفت تسريبات أن هاتف "ريل مي جي تي 2 إكسبلورر ماستر" المتوقع إطلاقه يوم 12 يوليو الجاري، سيتمتع بتقنية هي الأولى في العالم.
وأوضحت المصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "ريل مي" الجديد سيكون أول هاتف يزود بذاكرة وصول عشوائي "رام" من نوع "LPDDR5X".
كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بمعالجات "سنابدرجون 8+ الجيل الأول" فائقة السرعة.
وتوفر "رام" LPDDR5X سرعات أعلى بكثير من ذاكرات الوصول العشوائي الأخرى، بسرعة تصل إلى 8.5 جيجابت في الثانية، مصممة على معيارية 14 نانومتر.
وتؤكد المصادر أن هاتف "ريل مي" المرتقب سيحتوي على طار معدني وشاشات 10 بت بتقنية HDR10 + ومعدل تحديث 120 هرتز.
وستحتوي شاشة "ريل مي جي تي 2 إكسبلورر ماستر" على شاشة مزودة بأكثر من 1600 مستوى من السطوع التلقائية لتجربة حماية عين مناسبة.
وستزود اللوحة الأمامية للهاتف بإطار رفيع للغاية في الأسفل يبلغ 2.37 مم فقط.