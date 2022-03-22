تسريبات تكشف عن خطة كبرى لإطلاق "وان بلس" عددًا هائلًا من الهواتف خلال الأشهر المقبلة
كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة كبرى لشركة "وان بلس" لإطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن أن "وان بلس" تخطط لإطلاق 6 أجهزة على دفعات متتالية خلال الأشهر المقبلة، وحتى شهر سبتمبر المقبل.
وسيكون أول تلك الهواتف التي ستطلقها "وان بلس 10 برو"، المتوقع إطلاقه نهاية شهر مارس الجاري.
وتنوي "وان بلس" في شهر أبريل المقبل، إطلاق هاتفها "وان بلس نورد سي إي 2 لايت".
وفي نهاية أبريل أو أوائل مايو المقبل، تنوي كذلك إطلاق هاتف "وان بلس نورد 2 تي"؛ فيما ستعلن في مايو أيضًا عن هاتف "وان بلس 10 آر".
وفي يوليو المقبل، ستكشف النقاب أيضًا عن هاتف "وان بلس نورد 3"، الذي قد يُطلق عليه "وان بلس نورد برو".
وآخر تلك الأجهزة -بحسب خطة "وان بلس"- سيكون في شهر سبتمبر المقبل بهاتف "وان بلس 10 ألترا" أو قد يطلق عليه "وان بلس 10 برو بلس".
وستعزز "وان بلس" بكل تلك الهواتف، من تواجدها التنافسي في سوق الهواتف الذكية؛ خاصة أن تلك الهواتف متنوعة بين الهواتف الاقتصادية أو ذات الإمكانيات المتفوقة.