تسريبات تكشف عن صدمة "مدفوعة الأجر" تجهزها "تويتر" لمستخدميها

ورغم أن المصدر تحديث عن أن "تويتر" لم تعلن صراحة جعل "تويت ديك" مدفوعة الأجر، إلا أن نيتها تحويل تشغيلها إلى "تويتر بلو" يعني أنها ستصبح بمقابل مادي، ولن تكون مجانية.