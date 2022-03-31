تسريبات تكشف عن صدمة "مدفوعة الأجر" تجهزها "تويتر" لمستخدميها

كشفت تسريبات من داخل منصة التدوين المصغر "تويتر" عن نيتها اتخاذ قرار صادم لعدد كبير من مستخدميها، بجعل واحدة من أبرز خدماتها "مدفوعة الأجر".
وأوضحت الباحثة الأمنية جين مانتشون وونج، نقلًا عن مصادر من داخل "تويتر"، أن المنصة تنوي جعل خدمة "تويت ديك" لجدولة التغريدات، ضمن خدمات "تويتر بلو" الجديدة.
وتوفر خدمة "تويت ديك" خدمة فعالة لمن يستخدمون تويتر بصورة كبيرة يومية، حيث تمكنهم من خوض تجربة خالية من الإعلانات، وتمكنهم من فرز التغريدات التي يتابعونها وجدولة تغريداتهم على مدار اليوم.
ورغم أن المصدر تحديث عن أن "تويتر" لم تعلن صراحة جعل "تويت ديك" مدفوعة الأجر، إلا أن نيتها تحويل تشغيلها إلى "تويتر بلو" يعني أنها ستصبح بمقابل مادي، ولن تكون مجانية.
ورفضت "تويتر" التعليق على تلك التقارير، ولكنها اكتفت بالقول إنها تنوي إحداث تغييرات كبيرة جوهرية على خدمة "تويت ديك"؛ لتحسين تفاعل المستخدمين معها، ولم يعلن كذلك في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، التوقيت المتوقع إطلاق تحديث "تويت ديك" فيه.
ويمكن للمستخدمين حاليًا استخدام تقنية "تويتر بلو" بمقابل مادي 2.99 دولار أمريكي في الشهر؛ للاستفادة من عدد من الخدمات الاحترافية المتوفرة عليه.